Кровавый бой на Донбассе: Минобороны говорит о пяти погибших украинских военных, потери уточняются

За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции, по предварительной информации, погибли пять украинских военнослужащих, четверо ранены, однако еще будут обнародованы уточненные данные.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«По предварительной информации, в результате боевых действий, к сожалению, погибли пятеро наших военнослужащих, четверо получили ранения. Все раненые были быстро эвакуированы в военный мобильный госпиталь в Северодонецке, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь», - сказал Лысенко.

Он подчеркнул, что информация о потерях за минувшие сутки является предварительной, и штаб АТО обнародует уточненные данные в ближайшее время.

По его словам, вчера обстановка в зоне АТО оставалась напряженной.

В целом по всей линии столкновения, по словам пресс-секретаря, боевики совершили семь обстрелов позиций украинских военных, а также было одно боевое столкновение.

Как сообщал штаб АТО, в течение суток на Луганском направлении горячее всего было на подступах к Крымскому. Там произошло боевое столкновение, которое длилось около восьми часов.

"Украинские бойцы уничтожили четверых оккупантов, еще пятеро – ранены. К сожалению, погибли и четыре наших героя, еще двое были ранены", - рассказали в штабе.