В Донецкой области две женщины подорвались на взрывчатке - ОБСЕ

На Донетчине в контролируемом боевиками «ДНР» городе Харцызск подорвались две женщины. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Отмечается, что две женщины - 60 лет из Донецка и 56 лет «были ранены в результате срабатывания взрывного устройства вблизи блокпоста ВСУ к северу от подконтрольного правительству с. Березовое (31 км на северо-запад от Донецка).

«По словам медперсонала, женщины ехали в подконтрольные правительству районы на автобусе, и зашли в лесопосадку вблизи блокпоста, где 56-летняя женщина задела взрывное устройство, от взрыва которого она получила осколочные ранения ног, туловища, рук и головы», - отмечается в отчете.

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Сообщается, что вторая женщина в то время находилась на расстоянии около 20 м от места взрыва и получила осколочные ранения левой голени. Медработники сообщили, что военнослужащие оказали женщинам первую медицинскую помощь на месте происшествия, а затем карета скорой помощи доставила их в больницу. Состояние обеих женщин удовлетворительное.

Как сообщал УНИАН ранее, на Донбассе в районе проведения АТО первые сутки «школьного перемирия» не прошли полностью спокойно - незаконные вооруженные формирования 18 раз открывали огонь. Двое украинских военных получили ранения.

Отмечается, что если днем количество вооруженных провокаций со стороны противника была минимальной, то ближе к вечеру боевики несколько активизировали обстрелы наших позиций.