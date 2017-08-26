Первые сутки "школьного перемирия" на Донбассе: боевики стреляли из гранатометов, двое бойцов АТО получили ранения

На Донбассе в районе проведения АТО первые сутки «школьного перемирия» не прошли полностью спокойно - незаконные вооруженные формирования 18 раз открывали огонь. Двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Отмечается, что если днем количество вооруженных провокаций со стороны противника было минимальным, то ближе к вечеру боевики несколько активизировали обстрелы наших позиций.

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«В частности, напряженная ситуация и в дальнейшем сохраняется в районе Авдеевской промзоны. Здесь почти с 17.00 и в течение нескольких часов бандиты вели огонь по опорным пунктам сил АТО из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия. Кроме того бандиты выпустили по нашим позициям 10 мин калибра 120 миллиметров. Учитывая, что обстрел врага был довольно агрессивным, целеустремленным и напрямую угрожал нашим военным, силы АТО открыли огонь в ответ. В результате этого противостояния двое украинских бойцов получили ранения. Также случаи применения врагом оружия зафиксированы в районе шахты Бутовка», - отметили в пресс-центре.

Кроме того, на Мариупольском направлении боевики стрелковым оружием пытались спровоцировали наших военных на подступах к Талаковки, Гнутового, Павлополя, Лебединского, Широкино и Чермалика.

Почти полностью придерживались режима прекращения огня боевики только на Луганском направлении - враг лишь один раз не прицельно использовал оружие неподалеку Малинового.

Как сообщал УНИАН ранее, в полночь с 24 на 25 августа в зоне проведения АТО должно было начаться так называемое «школьное перемирие».

Однако, боевики на Донбассе начали нарушать "школьное перемирие" сразу, как оно вступило в силу, говорится в заявлении украинской стороны СЦКК.

В сообщении отмечается, что подразделения АТО поддерживают введенный трехсторонним контактной группой режим "школьного перемирия" по всей линии разграничения сторон на Донбассе, который установлен с 00 часов 25 августа.