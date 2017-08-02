Обострение в зоне АТО: боевики используют запрещенное оружие, один военный погиб

За прошедшие сутки ситуация в зоне АТО обострилась. Российско-террористические группировки не только существенно активизировали обстрелы позиций сил АТО вдоль линии разграничения но и применяли вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Так, на Донецком направлении враг трижды из гранатометов обстреливал укрепления на шахте Бутовка. По южных окраинах Авдеевки боевики несколько раз били из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. А около 22:00 преступники применяли миномет калибра 120 миллиметров, зенитную установку, крупнокалиберные пулеметы по украинским защитникам в Троицком. Кроме того, вражеские минометы работали неподалеку Майорска, Верхнеторецкого, Зайцево.

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На Луганском направлении противник в основном использовал стрелковое оружие. Так, под вражеским огнем, вечером и ночью оказались опорные пункты в Новоалександровке, Новотошковском, Станицы Луганской. А около 19:00, в результате обстрела снайпером опорного пункта в Новозвановке, получил смертельное пулевое ранение украинский военный.

Меньше всего обстрелов в конце суток было на Приморском направлении. Однако и здесь бандформирования из стрелкового оружия обстреливали силы АТО в Лебединском, а из гранатометов били по Талаковке.

В свою очередь украинские военные оперативно и часто агрессивно отвечали врагу, заставляя его прекращать провокации.

"Также стоит добавить, что вчера утром боевики обстреляли дома мирных жителей поселка Водяное из запрещенных Минскими договоренностями четырехствольных реактивных систем залпового огня. Пусковую установку этого оружия преступники сделали более мобильной, смонтировав ее в кузове грузовика. К счастью, пострадавших среди местных жителей нет", - напомнили в ведомстве.

В целом, за прошедшие сутки, незаконные вооруженные формирования 34 раза нарушили перемирие. 10 раз враг применял минометы, 5 – вооружение БМП, 13 раз бил из гранатометов. "Вследствие боевых действий один наш военный погиб, еще один получил ранения", - говорится в сообщении.