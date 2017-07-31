Тандит: количество украинских заложников у боевиков на Донбассе возросло до 137 человек

Количество удерживаемых боевиками на Донбассе украинских заложников выросло за последние дни до 137. Об этом сообщил советник председателя СБУ Юрий Тандит в комментарии "112 Украина".

По его словам, боевики незаконно задерживают гражданских и обвиняют их в преступлениях, которые те не совершали. Также задерживают людей, пересекающих линию разграничения.

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Так был задержан боевиками и Виталия Руденко, которого удалось освободить из плена. Как заметил Тандит, Руденко боевики задержали осенью прошлого года, при том что ему была гарантирована безопасность.

«Если говорить о Виталии Руденко, то этот человек еще осенью прошлого года была предательски задержан, поскольку ему гарантировали со стороны Луганска безопасность, он ехал на похороны своего отца. Только он выехал за линию соприкосновения, его сразу же задержали. Он много месяцев незаконно удерживался там. С самого начала украинская делегация в Минске боролась за его освобождение ", - рассказал советник председателя СБУ.

«На сегодняшний день 137 граждан Украины являются заложниками. К сожалению, эта цифра в последние дни выросла из-за того, что со стороны ОРДЛО террористы, которые задерживают наших сограждан, удерживают их незаконно, обвиняют обычных гражданских лиц в преступлениях, которые они не совершали. Более того, эта цифра выросла из-за того, что задерживаются люди, которые не имели при себе оружия, они не находились на линии соприкосновения, они просто перемещались и являются гражданскими лицами», - добавил Тандит.