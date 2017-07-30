Ирина Геращенко потребует от координатора ОБСЕ посетить украинских заложников на оккупированных территориях

Первый заместитель председателя Верховной Рады, уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко намерена требовать от координатора ОБСЕ посетить украинских заложников на оккупированных территориях.

Об этом она сообщила в Facebook, комментируя освобождение украинского блогера-инвалида Людмилы Сурженко.

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«Госпожу Людмилу пытали. И завтра это обязательно станет предметом жесткого разговора во время скайп-конференции по заложникам в формате Минской гуманитарной группы. Также я буду требовать от координатора ОБСЕ в группе посетить украинских заложников на оккупированных территориях, к которым годами не допускают МККК и другие международные организации. Это неправильно, что в течение всего времени работы Минской группы представитель ОБСЕ только раз посетил украинских заложников, и видел только нескольких из них, а не всех. К украинским тюрьмам все международные организации имеют доступ. А все факты пыток украинцев боевиками должны быть рассмотрены как украинскими, так и международными судами», - написала Геращенко.

Она также выразила надежду, что по факту незаконного задержания и пыток Сурженко уже возбуждено уголовное дело против контролируемых РФ боевиков.

По информации уполномоченного, Сурженко сейчас в больнице под наблюдением медиков.

Также Геращенко анонсировала хорошую новость. «У нас есть еще одна хорошая новость, но о ней несколько позже. Спасибо волонтерам и всем причастным к хороших новостей в эти дни», - написала она.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром заместитель председателя Луганской ОГА Юрий Клименко в Facebook сообщил, что боевики две недели держали у себя и издевались над украинским блоггером-инвалидом Людмилой Сурженко, после чего отпустили.

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По его информации, Сурженко (псевдоним в соцсетях Людмила Ясная) была задержана 13 июля в Луганске при пересечении линии разграничения в районе КПВВ «Станица Луганская», на блокпосту боевиков ЛНР представителями т.н. «МГБ ЛНР».

«Поводом для задержания стало невыполнение Сурженко команд боевиков (указанное лицо является инвалидом детства по слуху, пользуется слуховым аппаратом, на котором в то время вышли из строя аккумуляторы). В дальнейшем МГБ ЛНР оказывало давление на указанную нашу гражданку, в том числе физическое (плоскогубцами поврежден палец на руке) с целью обнародования в дальнейшем видео с ее "признаниями" о работе на украинские спецслужбы», - сообщил Клименко.

По его словам, 29 июля 2017 года Сурженко была отпущена на свободу, ей самостоятельно удалось пересечь КПВВ «Станица Луганская» в тяжелом психологическом состоянии, после чего ей оказана необходимая медицинская помощь.