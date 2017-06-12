В Донецкой области могут объявить чрезвычайное положение из-за проблем с водой. Об этом в Facebook сообщает председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Ситуация с водоснабжением области сложная. На сегодняшний день без централизованного водоснабжения 14 городов, 58 поселков – это 382 тысячи человек. Без воды остаются Волноваха, Селидово, Украинск, Горняк, Новоградовка, Покровск, Мирноград, Родинское, Марьинка, Красногоровка, Угледар и Доброполье", - сообщил он.

Населению воду подвозят из резервных резервуаров и скважин. Привлекаются люди и техника ГСЧС, коммунальные и сельскохозяйственные предприятия, которые имеют автоцистерны.

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"По состоянию на теперь проведение ремонтно-восстановительных работ и запуск насосной станции невозможен, нет гарантий безопасности для работников. Договорились, чтобы сегодня на место допустили осмотровую группу, которая сможет определить объем разрушений. Сейчас на насосной станции работают энергетики "Воды Донбасса" - проводят дефектовку и определяют объемы восстановительных работ. Буквально несколько минут назад в сопровождении ОБСЕ к обзорным работам присоединились и сотрудники ДТЭКа. По завершению осмотра требовать допуска к объекту ремонтных бригад. Опять же - при условии наличия гарантий их безопасности. Рассматривается вопрос объявления на Донетчине чрезвычайной ситуации", - подытожил Жебривский.

Как сообщал УНИАН, насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водопровода остановлена из-за повреждения оборудования в результате обстрела. Как сообщает КП «Вода Донбасса», повреждено два электрических ввода (линии электропередачи и трансформатор 35 кВ), здание насосной станции, окна, двери, также повреждено здание аккумуляторной. Кроме того, из-за попадания боеприпасов на территории насосной станции выкорчеваны деревья.