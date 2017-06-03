Боевики сегодня 19 раз обстреляли силы АТО, один военный ранен - штаб

С начала суток боевики 19 раз открывали огонь по опорным пунктам Вооруженных сил Украины в районе проведения АТО, один военный ранен.

Об этом сообщается на странице пресс-центра штаба АТО в Facebook.

«Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, однако контролируемой украинскими защитниками. Подразделения российско-террористических войск продолжают применять оружие, в том числе запрещенное минскими договоренностями», - говорится в сообщении.

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На Приморском направлении в первые часы суток террористы дважды открывали огонь из 120-мм минометов по опорным пунктам сил АТО в районе Богдановки. В дальнейшем из минометов калибра 82 мм они обстреливали позиции украинских бойцов вблизи Чермалыка, Водяного и Марьинки. Из такого же вооружения оккупанты после обеда дважды открывали огонь по позициям сил АТО недалеко от Красногоровки.

Позиции ВСУ в районе Новотроицкого, Водяного и Чермалыка боевики в течение дня обстреляли из гранатометов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении, информирует штаб, днем под огнем оккупантов оказались оборонительные укрепления сил АТО в пригороде Авдеевки. Боевики, в частности, открывали огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия различного калибра. Ближе к вечеру боевики били из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия по одному из опорных пунктов сил АТО недалеко от Невельского.

На Луганском направлении террористы еще до рассвета открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов в районе Новоалександровки. После полудня они из автоматических станковых гранатометов обстреливали укрепления сил АТО вблизи Крымского. Из таких же гранатометов, а также вооружения БМП, около 17.00 они совершили обстрел позиций украинских бойцов, которые держат оборону возле Новозвановки.