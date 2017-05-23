Сегодня боевики 20 раз обстреляли позиции ВСУ

Контролируемые Россией боевики с начала суток совершили 20 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины на Донбассе, в результате чего один украинский военный ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в социальной сети Facebook.

"Российско-террористические бандформирования продолжают обстреливать позиции сил АТО. Всего с начала суток незаконные вооруженные формирования более 20 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, применяя, в частности, и вооружение, использование которого строго запрещено Минскими договоренностями. Также пророссийские НВФ снова обстреляли жилые кварталы Авдеевки", - отметили в штабе.

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По данным пресс-центра, около 16.00 российско-террористические войска произвели обстрел жилого сектора Авдеевки, применив реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град». В результате обстрела четыре дома по четырем разным адресам разрушены полностью. Десятки - повреждены. Один местный житель ранен.

На Приморском направлении зафиксировано больше всего фактов нарушения режима прекращения огня. В частности, в полдень боевики ударили по позициям ВСУ возле Чермалыка из 120-мм минометов. В течение дня противник обстреливал опорные пункты сил АТО в районе Широкино, Лебединского, Водяного, Талаковки из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Севернее, возле Марьинки, вели огонь из крупнокалиберных пулеметов. Там же "работал" вражеский снайпер.

На Донецком направлении около 06.00 боевики осуществили обстрел оборонительных укреплений сил АТО в пригороде Авдеевки из минометов калибра 120 мм, вооружения танка, гранатометов и стрелкового оружия. Также из 120-мм минометов противник бил недалеко от Каменки. Из минометов калибра 82 мм - в районе Зайцево. Возле Верхнеторецкого и Песков бандиты вели огонь из гранатометов различных модификаций и стрелкового оружия.

Вместе с тем, на Луганском направлении боевики несколько раз из автоматических станковых гранатометов обстреливали позиции украинских военных в районе Крымского и Донца. По украинским воинам, которые держат оборону возле Новотошковского, вел огонь вражеский снайпер.