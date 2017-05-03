В Днепр из зоны АТО доставили 6 тяжелораненых бойцов (видео)

В Днепр доставили 6 тяжелораненых бойцов из зоны АТО.

Как говорится в сюжете ТСН, у военных взрывные и пулевые ранения. Пациентам уже перелили 10 литров крови.

Как сообщил главный врач больницы имени Мечникова Сергей Рыженко, в тяжелейшем состоянии находится 25-летний Александр, доставили его из Авдеевки вчера вечером. У бойца сложное пулевое ранение головы, вероятнее всего снайперское, говорят медики.

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Как сообщал УНИАН, ночью в штабе АТО проинформировали о гибели военного во время обстрелов со стороны поддерживаемых Россией боевиков возле Авдеевки.

«По позициям неподалеку Авдеевки российско-оккупационные войска применили минометы калибра 120-мм и 82-мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. По предварительной информации, в результате обстрела позиций одной из механизированных бригад, личный состав которой выполняет боевые задачи на Донецком направлении неподалеку Авдеевки, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины», – говорилось в сообщении.