Спецслужбы РФ пытаются "раскачать" ситуацию в Мариуполе перед майскими праздниками - Жебривский

Представители российских спецслужб на Донбассе пытаются раскачать ситуацию в Мариуполе в преддверии майских праздников, заявляет глава областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский. Об этом он сказал в эфире "112 Украина".

"Есть попытка некоторых сил и, в первую очередь, скрытой агентуры "рашки" раскачать ситуацию, в первую очередь, в Мариуполе перед Днем памяти погибших во Второй мировой войне, как говорят, "за поребриком" День победы. Но у нас есть адекватный ответ. И даже тот, кто задумал это сделать, должен знать, что кара будет неотвратимой... У нас достаточно в арсенале сил, средств и мер для прекращения всякого раскачивания ситуации", - заявил он, добавив, что на подконтрольной Украине части Донецкой области будет царить покой.

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Как сообщалось, на майские праздники в Киеве при участии агентуры РФ возможны беспорядки и провокации.