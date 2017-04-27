Россия может спровоцировать Украину на введение военного положения в любой момент - эксперт

Российская Федерация может спровоцировать Украину на введения чрезвычайного положения в любой момент, заявил в ходе оборонного форума экс-глава Службы безопасности Украины Евгений Марчук.

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"Зная, что делает Россия не только в военном смысле, но и другими технологиями, не исключено, что Россия может спровоцировать Украину на введение правового режима военного положения по всей территории. Это может возникнуть достаточно неожиданно ", - сказал он.

При этом Марчук отметил, что на данный момент Россия разместила на границе с Украиной военную структуру наступательного характера.

Он также подчеркнул, что общество не знает, что такое военное положение и для чего это нужно.