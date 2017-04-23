Боевики сегодня 18 раз обстреляли позиции сил АТО: один военный погиб, двое ранены

С начала суток оккупанты 18 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

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Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 18.00.

«На Донецком направлении позиции в районе Троицкого враг обстрелял из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра. По опорным пунктам рядом с Авдеевкой враг вел огонь из 120-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из минометов калибра 82 мм враг бил по позициям вблизи Луганского. Защитников Невельского и Троицкого враг обстрелял из минометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Песков и шахты «Бутовка» – из гранатометов и стрелкового оружия. По позициям вблизи Зайцево, противник вел огонь из стрелкового оружия. В районе Авдеевки действовали вражеские снайперы», - сообщили в пресс-центре.

На Приморском направлении по защитникам Водяного, Гнутово и Павлополя противник вел огонь из стрелкового оружия. В районе Водяного активизировались вражеские снайперы.

На Луганском направлении из 82-миллиметровых минометов и пулеметов крупного калибра оккупанты обстреляли опорные пункты украинских бойцов возле Новозвановки. По позициям вблизи населенного пункта Новоалександровка враг вел огонь из вооружения БТР и гранатометов.