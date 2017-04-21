Террористы 21 раз обстреляли позиции сил АТО – штаб

С начала суток террористы осуществили 21 обстрел позиций сил АТО, ранен один украинский военный.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

В частности, на Приморском направлении противник огнем минометов калибра 120 мм накрывал защитников Новотроицкого, по защитникам Марьинки применял танки, 82-миллиметровые минометы, автоматические гранатометы и крупнокалиберные пулеметы. Из противотанковых гранатометов и пулеметов больших калибров бил по опорным пунктам в районе Водяного и Лебединского. Из автоматических гранатометов вел огонь по позициям в районе населенного пункта Гнутово. Из стрелкового оружия обстрелял морских пехотинцев рядом с Широкино. Вблизи Марьинки и Лебединского активизировались вражеские снайперы.

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«На Донецком направлении позиции в районе Троицкого враг обстрелял из 120-миллиметровых минометов, автоматических гранатометов и пулеметов крупного калибра. По опорным пунктам рядом с населенным пунктом Пески боевики открывали огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Из подствольных гранатометов и пулеметов крупного калибра противник бил по защитника Зайцево, а из противотанковых гранатометов - по защитниках Авдеевки», - отметили в штабе.