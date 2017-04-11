За минувшие сутки боевики на Донбассе применили артиллерию, ранены 5 бойцов ВСУ - штаб

В течение минувших суток, 10 апреля, российско-оккупационные войска 64 раза обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины, в результате чего пятеро военнослужащих получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

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Так, на Приморском направлении, по защитникам Водяного враг открывал огонь из 122 мм артиллерии, минометов калибра 120 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП. Защитников Новотроицкого обстреливал из минометов калибра 120 мм и гранатометов. По опорным пунктам вблизи Березового, Марьинки и Красногоровки боевики стреляли из 82-миллиметровых минометов, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. По позициям в районе Гнутового и Гранитного бил из противотанковых гранатометов. По защитникам Гнутового и Талаковки противник открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БМП. Морских пехотинцев под Широкиним пророссийские боевики обстреливали из стрелкового оружия, а вблизи Марьинки активизировался вражеский снайпер.

На Донецком направлении, по защитникам Шахты «Бутовка» били минометы калибра 120мм и пулеметы крупных калибров. Защитников Авдеевки и Опытного враг накрывал огнем 82мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. По опорным пунктам вблизи Зайцевого, Песков и Луганского противник стрелял из гранатометов и пулеметов крупных калибров, а позиции в районе Каменки обстрелял из пулеметов крупных калибров и стрелкового оружия.

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На Луганском направлении, защитников Крымского и Катериновки противник обстреливал из минометов калибра 82 мм, по защитникам Валуйского, Станицы Луганской и поселка Донец – бил из гранатометов. Опорные пункты в районе Лобачевого обстреливал из стрелкового оружия.