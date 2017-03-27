Военные показали проведение боевой подготовки на единственном в Украине высокогорном полигоне (видео)

Военные опубликовали видео боевой подготовки на единственном высокогорном полигоне в Украине. Видео появилось на странице в Facebook Закарпатского Легиона.

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«Только горы вместо терриконов и немного другой химический состав болота. Все остальное, как на Востоке Украины. Закарпатский Легион продолжает боевую подготовку на единственном в Украине высокогорном полигоне», - написали военные 128 бригады.

Как сообщал УНИАН ранее, очередная партия БТР-3ДА успешно прошла один из этапов приемо-сдаточных испытаний на военном полигоне в Киевской области перед передачей ВСУ. Во время этого этапа испытаний проверялась точность ведения огня и работа боевого модуля "Штурм-М".

"Для этого штатная мишень была расстреляна с разных расстояний из 30-мм пушки ЗТМ-1. Благодаря наведению вооружения с помощью современного цифрового комплекса, который оснащен лазерным дальномером, а также стабилизатор пушки, удается достичь высокой точности и кучности огня на всех режимах огня", - говорится в сообщении «Укроборонпрома».