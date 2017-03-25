Главари террористов блокируют работы по восстановлению инфраструктуры на Донбассе - СЦКК

Главари террористов уже в течение недели блокируют работы по восстановлению поврежденной в результате боевых действий инфраструктуры на Донбассе по 40 заявкам украинских предприятий, что создает риск гуманитарного кризиса на территориях Луганской и Донецкой областей.

Об этом говорится в сообщении украинской стороны Совместного центра по контролю и координации (СЦКК), размещенном в Facebook.

Согласно сообщению, заявки на ремонтно-восстановительные работы поступили от руководителей предприятий ДТЭК «Донецкоблэнерго», коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса», филиала «Донецк Железная дорога» и торгового дома «Нефтепродукт», которые расположены на территории, подконтрольной правительству Украины и «отдельным регионам Донецкой и Луганской областей».

Читайте такжеВ Луганской области боевики обстреляли автомобиль "скорой помощи"

При этом украинской стороной было согласовано 19 из 40 заявок на проведение работ, в том числе на территории, подконтрольной правительству Украины – 6, на смежной – 1, на территории ОРДЛО – 5. Российская сторона СЦКК предоставила гарантии безопасности со стороны «руководства ОРДЛО» относительно 15 из 40 заявок, однако по их предложению ремонтные работы предполагается проводить только на территории временно оккупированных территорий.

«Такими действиями руководство ОРДЛО в очередной раз грубо нарушает нормы международного права, откровенно пренебрегает интересами граждан, положениями Минских договоренностей и сознательно создает предпосылки для ухудшения гуманитарной ситуации в городах», - подчеркнули в СЦКК.

Как известно, за минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 78 обстрелов.