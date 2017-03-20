Боевики резко уменьшили число обстрелов позиций ВСУ

Как сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, 26 обстрелов произошло на Мариупольском направлении, где по позициям в районе Водяного в течение дня российские оккупанты вели огонь из пулеметов крупного калибра, гранатометов, зенитной установки, а около 18.00 дважды включили еще и артиллерию калибра 122.

Рядом с Павлополе, Широкино и Гнутового обстрелы велись из крупнокалиберных пулеметов, Лебединского - из гранатометов, а вблизи Марьинки и Красногоровки из минометов.

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На Донецком направлении по позициям в районе Авдеевки враг вел огонь из гранатометов и пулеметов, а около 15.00 совершил обстрел из танка. Неподалеку Невельского враг обстрелял наши укрепления из минометов калибра 120, а в районе Зайцево, Луганского и Каменки из гранатометов различных систем и пулеметов.

На Луганском направлении неподалеку Новозвановки российские наемники дважды обстреляли позиции из минометов калибра 120. Неподалеку Станицы Луганской и Новоалександровки велся огонь из гранатометов различных систем.