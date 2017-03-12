В Донецкой области с начала года погибли 5 детей из-за неосторожного обращения со взрывчаткой

По данным Национальной полиции, с начала боевых действий в Донецкой области в результате неосторожного обращения с найденными взрывоопасными предметами погибло пятеро детей, еще 6 получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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Он призвал взрослых с целью предотвращения подобных случаев проводить разъяснительную работу среди несовершеннолетних относительно опасности найденных подозрительных предметов, а также по возможности показывать детям иллюстрации таких предметов.

Как сообщал УНИАН ранее, за минувшие сутки российско-террористические войска 75 раз обстреляли позиции украинских защитников.

«На Мариупольском направлении под огнем артиллерийских систем большого калибра оказались позиции недалеко от Николаевки, а под минометным огнем Славное, Гнутове, Павлополь и Березовое. Из стрелкового оружия, пулеметов крупного калибра и гранатометов различных систем враг бил по защитникам Широкиного, Водяного, Талаківки и Красногоровки. А по Марїнки из вооружения БМП и танка», - говорится в сообщении. Здесь в результате боевого столкновения с вражеской ДРГ погибли 2 украинских защитников.