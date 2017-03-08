Сегодня боевики снова вели обстрелы на всех основных направлениях – штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Отмечается, что на Мариупольском направлении, используя гранатометы, российско-оккупационные войска обстреливали Водяное и Гнутово, из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - Лебединское, Новогригорьевку, Гнутово и Широкино. По Широкино огонь вели БМП противника.

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«На Донецком направлении из минометов различных калибров террористы вели обстрелы по Авдеевке, Луганскому и Майорску. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов они обстреляли Новолуганское, Новгородское, Троицкое, Зайцево. По Зайцево и Новгородскому огонь вели и снайперы», - говорится в сообщении.

По данным штаба, на Луганском направлении из 120 миллиметровых минометов оккупанты вели огонь по Новоалександровке и Троицкому, а из стрелкового оружия они обстреляли Крымское.