ООН вычеркнет из списка обмена пленными тех, кто не хочет возвращаться на оккупированные территории Донбасса
Представители мониторинговой миссии ООН по правам человека вычеркнут из списка обмена пленными тех людей, которые не захотят возвращаться в ОРДЛО. Мнению ООН доверяют все стороны, заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская.
"То, что Украина решила передать эту оценку миссии ООН по правам человека, – это очень правильный шаг, потому что это орган, которому мы доверяем, доверяют представители так называемых "ДНР" и "ЛНР", доверяют представители России, которая тоже находится на переговорах в Минске. Если миссия скажет, что человек четко определилась, что не хочет на неподконтрольную территорию, то его должны вычеркнуть из списков", - цитирует Лутковскую 112.ua.
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Как сообщал УНИАН, по словам представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу, первого заместителя председателя Верховной Рады Ирины Геращенко, почти 200 человек из списка "Л/ДНР" в обмен хотят остаться на подконтрольной Украине территории.