ООН вычеркнет из списка обмена пленными тех, кто не хочет возвращаться на оккупированные территории Донбасса

"То, что Украина решила передать эту оценку миссии ООН по правам человека, – это очень правильный шаг, потому что это орган, которому мы доверяем, доверяют представители так называемых "ДНР" и "ЛНР", доверяют представители России, которая тоже находится на переговорах в Минске. Если миссия скажет, что человек четко определилась, что не хочет на неподконтрольную территорию, то его должны вычеркнуть из списков", - цитирует Лутковскую 112.ua.

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Как сообщал УНИАН, по словам представителя Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу, первого заместителя председателя Верховной Рады Ирины Геращенко, почти 200 человек из списка "Л/ДНР" в обмен хотят остаться на подконтрольной Украине территории.