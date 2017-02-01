В Авдеевке от осколочных ранений погибла женщина - Аброськин (фото)
13:33, 01 февраля 2017Война
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Женщина получила многочисленные осколочные ранения.
Боевики бьют по жилым домам / @MVS_UA
Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ Национальной полиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.
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«Авдеевка. Результат утреннего обстрела боевиками города. Буквально 20 минут назад на ул. Заводской обнаружен труп женщины, 1955 года рождения, с многочисленными осколочными ранениями», - написал он.
Боевики бьют по жилым домам в Авдеевке / @MVS_UA
Ранее в среду в МВД сообщили о шестерых раненых местных жителях, задокументировано повреждение 36 зданий.
#Авдеевка: уже шестеро мирных жителей ранены, задокументированное повреждения 36 зданий.https://t.co/54nq6727Ie#МВД#НПУ#новостиpic.twitter.com/sFqzPSfFav— МВД Украины (@MVS_UA) February 1, 2017
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