В Авдеевке от осколочных ранений погибла женщина - Аброськин (фото)

13:33, 01 февраля 2017
Война
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Женщина получила многочисленные осколочные ранения.

Боевики бьют по жилым домам / @MVS_UA

Об этом на своей странице в Facebook сообщил начальник ГУ Национальной полиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

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«Авдеевка. Результат утреннего обстрела боевиками города. Буквально 20 минут назад на ул. Заводской обнаружен труп женщины, 1955 года рождения, с многочисленными осколочными ранениями», - написал он.

Боевики бьют по жилым домам в Авдеевке / @MVS_UA

Ранее в среду в МВД сообщили о шестерых раненых местных жителях, задокументировано повреждение 36 зданий.

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Теги: #Авдеевка#погибла