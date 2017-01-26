"Взлетел в воздух": в ВСУ показали, как применяют новый украинский миномет "Молот" (видео)

Они показали соответствующую видеозапись, на которой видно, что при выстреле миномет взлетает и переворачивается в воздухе, и затем всей массой падает на землю, передает Цензор.НЕТ.

Минометчики не закрепили опорную плиту миномета, которую положено закреплять в земле. Здесь же наоборот, миномет поставлен с грубейшими нарушениями правил эксплуатации миномета, и плита по сути не является опорой.

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Поэтому при выстреле миномет взлетает. Ни о какой точности при такой стрельбе речи не идет. Наоборот, после одного-двух таких кувырков миномет может прийти полностью в непригодное состояние, оружие несомненно, вышло из строя.

Напомним, в конце августа 2016 года минометчики ВСУ испытали новый украинский "Молот" за полмиллиона, он "развалился от первого выстрела".

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