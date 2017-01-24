Хуг на встрече с главарем "ДНР" подчеркнул необходимость соблюдения режима тишины

Об этом говорится в сообщении СММ ОБСЕ в Украине в Facebook.

«Во вторник заместитель начальника Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг встретился с Захарченко, лидером вооруженных формирований в Донецке. В ходе встречи Хуг подчеркнул необходимость скоординированного сотрудничества так называемой "ДНР" с Совместным центром контроля и координации для обеспечения доступа и свободы передвижения СММ, чтобы позволить миссии осуществлять эффективный контроль и проверки», - говорится в сообщении миссии.

Хуг также подчеркнул необходимость обеспечить локальное соблюдение режима прекращения огня, чтобы позволить гражданским специалистам провести ремонтные работы.

В сообщении отмечается, что Захарченко обещал отреагировать на просьбы Хуга.

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Как сообщал УНИАН, СММ ОБСЕ неоднократно заявляла, что большинство ограничений в работе наблюдателей возникают на временно оккупированных территориях Донбасса.

В сентябре 2016 года в Донецке Хуг уже обсуждал Захарченко эту проблему.

В декабре 2016 года Хуг заявил, что снова добивается встречи с представителями боевиков из-за ограничений миссии наблюдателей в передвижении на Донбассе.

Вместе с тем 26 декабря на пресс-конференции в Москве представитель террористической организации "ЛНР" Владислав Дейнего заявил, что боевики не "обещали" обеспечивать безопасность сотрудников СММ ОБСЕ, работающих на Донбассе.