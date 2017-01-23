В течение дня боевики совершили десятки обстрелов, один военный ранен – штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

«По состоянию на 18.00 зафиксировано 22 обстрела. Один наш военный ранен», - говорится в сообщении.

На Мариупольском направлении российско-оккупационные войска из минометов калибра 120 мм и 82 мм неоднократно вели огонь по Красногоровке. Из гранатометов и стрелкового оружия обстреляли Павлополь, Новотроицкое, Широкино, Водяное, Лебединское.

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На Луганском направлении из 82 мм минометов оккупанты вели огонь по Троицкому. Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – по Крымскому, Новозвановке и Новоалександровке.

На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреливали Авдеевку. В сторону населенного пункта Пески огонь вел снайпер, а по Луганскому – боевая машина пехоты.