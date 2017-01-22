За сутки в зоне АТО потерь среди украинских военных нет - Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Читайте такжеБоевики на Донбассе заминировали кошку - волонтер (фото)

«За минувшие сутки ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен», - сказал Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, за минувшие сутки боевики 33 раза обстреляли украинских военных на Донбассе.