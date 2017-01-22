За сутки в зоне АТО потерь среди украинских военных нет - Минобороны

13:17, 22 января 2017
Война
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В течение минувших суток в зоне антитеррористической операции погибших и раненых среди украинских военных нет.

Иллюстрация / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«За минувшие сутки ни один украинский военнослужащий не погиб и не был ранен», - сказал Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, за минувшие сутки боевики 33 раза обстреляли украинских военных на Донбассе.

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Теги: #АТО#Донбасс