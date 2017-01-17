В ОБСЕ за сутки зафиксировали более 360 взрывов в Донецкой области

Об этом говорится в отчете организации по состоянию на 19:30 16 января.

«Специальная мониторинговая миссия задокументировала больше нарушений режима прекращения огня в Донецкой области между вечерами 15 и 16 января, в частности, примерно 362 взрыва по сравнению с 200 в предыдущие 24 часа», - говорится в отчете ОБСЕ.

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При этом сказано, что в Луганской области миссия зафиксировала почти одинаковое количество нарушений «режима тишины». В частности, между вечерами 15 и 16 января было зафиксировано 24 взрыва, за день до того был зафиксирован 21 взрыв.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне АТО зафиксировано 41 обстрел со стороны российско-оккупационных войск, ранено одного украинского военного.