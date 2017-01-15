Боевики обстреляли Новоалександровку из противотанковых ракетных комплексов, погиб капитан ВСУ

В Новоалександровке погиб капитан ВСУ во время обстрела боевиками позиции АТО из противотанковых ракетных комплексов . Об этом сообщил пресс-офицер сектора "Луганск" Дмитрий Завтонов, передает «112 Украина».

По его словам, ранения также получил младший лейтенант.

"Во время обстрела из ПТРК в Новоалександровке ранение получил младший лейтенант, капитан, к сожалению, погиб. Раненому была оказана медицинская помощь, его доставили в больницу", - сообщил он.

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Пресс-офицер также заявил, что пока информации о состоянии раненого военного нет, однако лейтенант получил серьезные ранения.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе боевики в минувшие сутки 60 раз открывали огонь.

На Мариупольском направлении противник обстрелял из минометов Широкино, Марьинку, Славное и Водяное. Из гранатометов и стрелкового оружия – Гнутово, Талаковку, Широкино, Павлополь, Старогнатовку. По Новомихайловке и Славном вела огонь БМП противника. По Красногоровке – снайпер.

За прошедшие сутки трое наших военнослужащих были ранены, один – погиб.