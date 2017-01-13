"ДНР" обещает передать Киеву тела трех пропавших украинских военных

Об этом сообщают ресурсы боевиков.

"Сегодня мы передадим украинской стороне тела трех украинских военнослужащих", — сказал так называемый представитель "командования" "ДНР".

Он добавил, что передача тел состоится в городском морге больницы имени Калинина в центре Донецка.

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Ранее в "ДНР" заявили, что трое пропавших 8 января 2017 года военнослужащих ВСУ подорвались на мине. Их тела якобы были эвакуированы террористами 11 января.

В штабе АТО сообщали, что 8 января на Донбассе пропали трое военнослужащих, которые выполняли задачи вблизи линии разграничения.

12 января СМИ сообщили, что трое военных, которые пропали 8 января возле линии разграничения на Донетчине, погибли, их тела у боевиков.