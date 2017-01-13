"ДНР" обещает передать Киеву тела трех пропавших украинских военных
Террористы "Донецкой народной республики" сегодня, 13 января, передадут Киеву тела троих украинских военных, якобы подорвавшихся на мине.
Об этом сообщают ресурсы боевиков.
"Сегодня мы передадим украинской стороне тела трех украинских военнослужащих", — сказал так называемый представитель "командования" "ДНР".
Он добавил, что передача тел состоится в городском морге больницы имени Калинина в центре Донецка.
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Ранее в "ДНР" заявили, что трое пропавших 8 января 2017 года военнослужащих ВСУ подорвались на мине. Их тела якобы были эвакуированы террористами 11 января.
В штабе АТО сообщали, что 8 января на Донбассе пропали трое военнослужащих, которые выполняли задачи вблизи линии разграничения.
12 января СМИ сообщили, что трое военных, которые пропали 8 января возле линии разграничения на Донетчине, погибли, их тела у боевиков.