"ДНР" обещает передать Киеву тела трех пропавших украинских военных

12:59, 13 января 2017
Война
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Террористы "Донецкой народной республики" сегодня, 13 января, передадут Киеву тела троих украинских военных, якобы подорвавшихся на мине. 

Военные ВСУ погибли / Фото УНИАН

Об этом сообщают ресурсы боевиков.

"Сегодня мы передадим украинской стороне тела трех украинских военнослужащих", — сказал так называемый представитель "командования" "ДНР".

Он добавил, что передача тел состоится в городском морге больницы имени Калинина в центре Донецка.

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Ранее в "ДНР" заявили, что трое пропавших 8 января 2017 года военнослужащих ВСУ подорвались на мине. Их тела якобы были эвакуированы террористами 11 января.

В штабе АТО сообщали, что 8 января на Донбассе пропали трое военнослужащих, которые выполняли задачи вблизи линии разграничения.

12 января СМИ сообщили, что трое военных, которые пропали 8 января возле линии разграничения на Донетчине, погибли, их тела у боевиков.

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Теги: #военные#боевики#ВСУ#тела