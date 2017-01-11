В харьковский госпиталь доставили двух "тяжелых" бойцов

В харьковский военный госпиталь привезли бойцов из зоны АТО. Об этом сообщили волонтеры общественной организации "Сестра милосердия АТО/Харьков", которые занимаются больными и ранеными бойцами в харьковском Военно-клиническом медицинском центре Северного региона.

В сообщении отмечается, что бойцы сейчас находятся в тяжелом состоянии и находятся в реанимации.

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«Поступило много новых ребят. Два очень тяжелых в реанимации», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на базе сборного пункта Харьковского облвоенкомата заработал Центр помощи участникам боевых действий на Донбассе.

В задачи центра входит сбор и обработка информации относительно соцзащиты участников боевых действий и их семей, координация взаимодействия с органами исполнительной власти и местного самоуправления, учреждениями и организациями, которые обеспечивают решение проблемных вопросов демобилизованных бойцов. Здесь же будут следить за ходом решения проблемных вопросов.