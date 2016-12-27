Режим "тишины" не работает: боевики продолжают обстреливать ВСУ на всех направлениях

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«Вчерашние сутки доказали, что противник не соблюдает договоренности, достигнутые ранее, о полном и всеобъемлющем прекращении огня, начиная с 24 декабря. Враг продолжает обстреливать украинские позиции, которые уже традиционно остаются самыми горячими точками в течение прошлых недель», - сказал Мотузяник.

По его словам, на Луганском направлении зафиксирован единственный случай нарушения тишины, это случилось поздно вечером - из подствольных гранатометов боевики обстреляли укрепления украинских позиций в районе Станицы Луганской.

Читайте такжеНа Донбассе погиб украинский военный-доброволец "Февраль" (фото)

Мотузяник сообщил, что на Донецком направлении львиная доля обстрелов со стороны боевиков - в районе Светлодарской дуги.

«За сутки на Донецком направлении произошло 12 вражеских обстрелов, один - с использованием минометов», - сказал Мотузяник.

По его словам, на Мариупольском направлении наиболее напряженной обстановка остается в Широкино, где в течение суток боевики применяли «практически весь спектр имеющегося у них вооружения, за исключением разве что реактивной артиллерии».

Всего за сутки 24 обстрела со стороны боевиков зафиксированы на Мариупольском направлении, из них в 10 случаях использовалось тяжелое вооружение.