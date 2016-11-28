В Херсонской области установили памятник крымчанам, погибшим за Украину (видео)

Казацкий крест и две плиты с именами погибших стоит просто на крымской трассе в нескольких километрах от оккупированного Крыма, говорится в сюжете ТСН.

В 2014 году на дороге М-17 расположились первые воинские части, которые должны были защитить Херсонскую область от так называемых зеленых человечков, которые хозяйничали в Крыму. Именно здесь установили памятник погибшим. На гранитных плитах указано имя двадцати одного бойца. Кто-то из них переехал с полуострова задолго до войны, кто – то покинул дом, не смирившись с оккупационными властями и ушел в армию.

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"Из них 19 – это солдаты Вооруженных сил Украины. Это также бойцы подразделений внутренних дел, которые пошли добровольцами, которые пошли за мобилизацией. Но, как бы там не было, для нас самое важное было то, что эти люди не стали прогибаться перед оккупационными властями", - рассказал руководитель благотворительного фонда Павел Подобед.

На открытие мемориала приехали несколько семей погибших. Бойцы 57 бригады здесь, чтобы почтить своего собрата, который погиб на Донбассе.

Присматривать за памятником будут жители близлежащих сел и крымские татары из общественного формирования "Аскер". Рядом стоит их палаточный лагерь. Мемориал хорошо виден из окон автомобилей и автобусов, направляющихся на оккупированный полуостров. К админгранице отсюда – 4 километра.