Путин узаконил звания военных из Крыма, предавших Украину (документ)

Текст указа размещен на официальном интернет-портале правовой информации Российской Федерации.

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"Установить, что воинские звания, документы об образовании и (или) о квалификации проживающих на территориях Республики Крым и города Севастополя граждан РФ, поступивших в период с 18 марта 2014 года по 2 января 2015 года на военную службу по контракту в воинские части и организации Вооруженных Сил РФ, дислоцированные (расположенные) на территориях этих субъектов РФ, а также документы о прохождении ими военной службы в вооруженных силах, воинских формированиях и правоохранительных органах Украины, в которых предусмотрена военная служба, признаются действительными при представлении подлинников документов", - говорится в тексте указа.

Также отмечается, что указ вступает в силу со дня его подписания.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября в ФСБ РФ заявили о задержании в оккупированном Крыму очередного украинского «шпиона», который якобы по заданию Министерства обороны Украины собирал сведения о деятельности Черноморского флота.