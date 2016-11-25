Порошенко наградил 56 героев АТО, из них 39 - посмертно

Президент Петр Порошенко отметил государственными наградами 56 военнослужащих Вооруженных сил Украины за личное мужество и высокий профессионализм, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, глава государства подписал указ о награждении 39 военнослужащих посмертно и 17 военных, которые получили ранения во время боевых действий. Читайте такжеВ Опытном снайпер убил украинского военного Награжденные защитники принимали участие в боевых действиях вблизи города Авдеевка, поселка Опытное, села Водяное, поселка Пески Донецкой области. Орденом «За мужество» ІІІ степени награждены 38 военных посмертно и 4 раненных бойца. Один погибший военнослужащий награжден медалью «За воинскую службу Украине». 13 раненных военных награждены медалью «Защитник Отечества».

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