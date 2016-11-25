Оккупанты усиливают стахановскую группировку боеприпасами – ИС

18:55, 25 ноября 2016
Война
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Стахановская группировка оккупантов пополняет запасы боеприпасов.

Оккупанты пополняют запасы боеприпасов / sprotyv.info

Об этом сообщает группа «Информационное сопротивление».

В частности, замечены несколько «конвоев» грузовиков с боеприпасами между Первомайским и Стахановым, на Бахмутской трассе за перекрестком на Степном – по 6-8 машин.

Как сообщал УНИАН, по данным группы "Информационное сопротивление", среди боевиков "ДНР" распространяются слухи о том, что в начале декабря российско-террористические войска планируют проведение масштабного наступления на Дебальцевском, Мариупольском и Авдеевском направлениях.

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Однако, как отметил координатор группы «ИС» Дмитрий Тымчук, «не исключается и дезинформационный характер распространения этих слухов как дополнительного средства давления на Киев накануне выработки нормандской четверкой "дорожной карты" реализации Минских соглашений по Донбассу (запланировано на конец ноября)».

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