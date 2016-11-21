Командир "Азова" рассказал об "экзотических" боевиках на Донбассе

Говоря о национальном составе боевиков, комбат вспомнил известную фразу Черчилля о том, что следующий фашизм будет называться антифашизмом, пишет Апостроф. И уточнил, что состав вражеских батальонов кардинально отличается от украинских.

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Так, среди боевиков значительно меньше представителей европейских стран, зато очень много людей из Латинской Америки, Кавказа, есть представители арабских стран и сербы.

"Есть выходцы из Колумбии, Бразилии", - сказал Билецкий.

В то же время в составе украинских батальонов очень часто можно встретить словаков и хорватов. Они сравнивают украинский конфликт с войной у себя на родине.

"Для них это война, которую они сами не закончили", - говорит комбат.

Билецкий отметил также снижение количества профессиональных военных из западноевропейских стран. Говорит, они не могут себя реализовать на данный момент в этом конфликте.