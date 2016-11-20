В зоне АТО боевики активно используют тяжелое вооружение, "горячее" всего – под Мариуполем
В зоне проведения антитеррористической операции боевики продолжают активно применять тяжелое вооружение против украинских военных, за минувшие сутки трое украинских военнослужащих получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерство обороны Украины Александр Мотузяник.
"За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, трое получили ранения. Все они уже находятся в больницах и получают медицинскую помощь", - сказал спикер.
"Ситуация в районе проведения АТО напряженная. Боевики активно применяют тяжелое вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, преимущественно в темное время суток", - сказал Мотузяник.
По его словам, на Луганском направлении российско-оккупационные войска совершили серию провокаций в Попаснянском и Новоайдарском районах, открыв огонь из стрелкового оружия и гранатометов. С 10-ти вечера в ход пошло тяжелое вооружение. Враг стрелял из 82 - и 120-мм минометов вблизи Новозвановки и Крымского и в целом выпустил 20 мин.
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На Донецком направлении "горячими точками" остается район Донецкого аэропорта, что включает Авдеевку, Опытное и позиции возле «Шахты Бутовка», а также район поселка Луганское, что находится на Светлодарськой дуге.
"Боевики сосредоточили огонь по украинским позициям возле Авдеевки и Опытного. По ним выпустили 235 минометных выстрелов. Каждый минометный обстрел со стороны боевиков сопровождался огнем из легкого вооружения. Еще одна вооруженная провокация зафиксирована вблизи Зайцево", - отметил спикер.
По данным Минобороны, на Мариупольском направлении фиксируется наибольшая активность боевиков за сутки почти все обстрелы были из тяжелого вооружения или бронетехники, в частности танков и БМП. Под плотный огонь попало Широкине – здесь оккупанты открывали огонь из 152-мм артиллерии, 120-мм минометов и танков. Минометные обстрелы также зафиксированы возле Марьинки, Краногоровки, Талаковки и Водяного, а возле Павлополя боевики дважды совершали обстрелы из БМП.