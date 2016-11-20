В зоне АТО боевики активно используют тяжелое вооружение, "горячее" всего – под Мариуполем

13:11, 20 ноября 2016
Война
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В зоне проведения антитеррористической операции боевики продолжают активно применять тяжелое вооружение против украинских военных, за минувшие сутки трое украинских военнослужащих получили ранения.

REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерство обороны Украины Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, трое получили ранения. Все они уже находятся в больницах и получают медицинскую помощь", - сказал спикер.

"Ситуация в районе проведения АТО напряженная. Боевики активно применяют тяжелое вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, преимущественно в темное время суток", - сказал Мотузяник.

По его словам, на Луганском направлении российско-оккупационные войска совершили серию провокаций в Попаснянском и Новоайдарском районах, открыв огонь из стрелкового оружия и гранатометов. С 10-ти вечера в ход пошло тяжелое вооружение. Враг стрелял из 82 - и 120-мм минометов вблизи Новозвановки и Крымского и в целом выпустил 20 мин.

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На Донецком направлении "горячими точками" остается район Донецкого аэропорта, что включает Авдеевку, Опытное и позиции возле «Шахты Бутовка», а также район поселка Луганское, что находится на Светлодарськой дуге.

"Боевики сосредоточили огонь по украинским позициям возле Авдеевки и Опытного. По ним выпустили 235 минометных выстрелов. Каждый минометный обстрел со стороны боевиков сопровождался огнем из легкого вооружения. Еще одна вооруженная провокация зафиксирована вблизи Зайцево", - отметил спикер.

По данным Минобороны, на Мариупольском направлении фиксируется наибольшая активность боевиков за сутки почти все обстрелы были из тяжелого вооружения или бронетехники, в частности танков и БМП. Под плотный огонь попало Широкине – здесь оккупанты открывали огонь из 152-мм артиллерии, 120-мм минометов и танков. Минометные обстрелы также зафиксированы возле Марьинки, Краногоровки, Талаковки и Водяного, а возле Павлополя боевики дважды совершали обстрелы из БМП.

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