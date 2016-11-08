В ОБСЕ назвали условие разведения сил в районе Дебальцево

Об этом Хуг сказал в интервью Hromadske.

«На самом деле, если взять эту географическую зону между Дебальцево и Светлодарском, здесь довольно высокая боевая активность. Но разведение сил и средств состоится только с согласия сторон. И я не занимаюсь домыслами и спекуляциями - произойдет ли это. Но я убежден, что любое снижение уровня насилия будет только приветствоваться», - сказал он.

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На вопрос, известны ли следующие населенные пункты, в которых будет происходить разведение сил, Хуг ответил: «Вы понимаете, текущие обсуждения и дебаты, которые идут вокруг потенциальных участков разведения, не должны быть публичными. Это все зависит от участников Трехсторонней контактной группы или сторон – доводить ли эту информацию до широкой общественности».

Ранее в Кремле заявили, что Россия не согласна с возвращением оккупированного Дебальцево под контроль Украины, работа по этому вопросу будет продолжаться на уровне министров и помощников.