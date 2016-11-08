В СБУ рассказали о зачистках среди боевиков "Д/ЛНР"

Эту информацию подтвердил советник главы СБУ Юрий Тандит, передает ЛІГА.net.

"То, что сейчас происходит, подтверждает, что люди, которые сами себя назначили так называемой властью так называемых псевдореспублик, они постоянно между собой выясняют отношения", - сказал Тандит.

Он подчеркнул, что главное влияние продолжает идти от Кремля.

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"Главное влияние имеет Россия. И, конечно, ясно, что фактически нет никакой Малороссии, никакой Новороссии, а те люди, которые имели отношение к фейковым образованиям, они фактически уничтожаются", - отметил Тандит.

По информации ЛІГА.net, некоторых пророссийских наемников, которые были приближены к одному из главарей террористической группировки "ЛНР" Цыплакову, бросили в подвал несколько дней назад.

Ранее журналист Александр Билинский рассказал о зачистках, которые боевики "ДНР" проводят в Горловке Донецкой области.