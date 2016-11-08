Российские наемники из Горловки обстреляли пункт пропуска "Майорское"

09:10, 08 ноября 2016
Война
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Российско-террористические войска вчера вечером применили оружие на направлении контрольного пункта въезда-выезда "Майорское".

vchasnoua.com

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Обстрел боевики начали в 21.00 со стороны Горловки, что на неконтролируемой территории. Они использовали запрещенные Минскими договоренностями минометы калибра 120 мм.

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В результате обстрела несколько мин разорвались рядом с территорией КПВВ.

Пропускные операции в то время на этом дорожном коридоре уже не осуществлялись, поэтому никто из мирных граждан не пострадал.

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