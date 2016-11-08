Террористы "ЛНР" захватили в плен луганского судью – волонтер

Боевики похитили судью еще три недели назад, когда он ехал в неподконтрольный украинским военным Краснодон на похороны отца. Об этом председатель волонтерской группы "Патриот", переговорщик по обмену Олег Котенко рассказал "Громадському радіо".

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По информации Котенко, официально о похищении судьи украинская сторона не сообщала, поскольку его надеялись быстро обменять.

"Судья договаривался со своим знакомым из "ЛНР", что тот поможет ему сделать "зеленую дорогу", и он сможет приехать в город Краснодон и похоронить родителей", — рассказывает Котенко.

Он сообщил, что после того, как мужчина заехал на блокпост, где его остановили и проверили документы, было вызвано "МГБ", которое и задержало судью.

"Сразу после задержания нам поступил звонок с тем, что вот такое произошло, и мы сразу приступили к переговорному процессу. Люди, которые его задерживали, сказали, что никаких претензий не имеют, и вероятнее всего, что его в понедельник отпустят. Мы ждали, но оказалось, что вмешалась Оля Кобцева, и он пойдет на обмен", — добавил переговорщик.

По его словам, пять дней назад Виталию Руденко предъявлены обвинения в "государственной измене". Судью обвинили в том, что он якобы своим решением арестовал директора водоканала, за что "ЛНР" осталась без воды: "Сейчас он находится в "СИЗО". Его не пытали".

Переговорщик рассказал, что пленник не признает своей вины, и в то же время, по информации жены Руденко, он все же что-то подписывал.

Украинская сторона также подтверждает, что Руденко есть в списках на обмен.

Котенко также отметил, что СБУ официально не сообщала о похищении судьи, а единственной, кто из политиков вспомнил об этом, была Ирина Геращенко, однако она даже не называла имени пленного.

Ранее в СБУ сообщили, что на Донбассе 494 украинца считаются пропавшими без вести, 110 человек находятся в плену боевиков. Также озвучивали предложение отдавать троих боевиков за одного пленного украинца. В свою очередь представители боевиков объявили о готовности к обмену по схеме "всех на всех".