Боевики 6 раз открывали огонь по позициям сил АТО - штаб

С полуночи и до 18.00 зафиксировано шесть случаев открытия огня по позициям украинских защитников, при этом тяжелое вооружение российско-оккупационные войска не применяли.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

В частности, на Мариупольском направлении противник прибег к вооруженным провокациям в районе Марьинки и Павлополя, где боевики вели беспокоящий огонь из пулеметов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении больше всего вражеских обстрелов произошло в Авдеевской промзоне. Враг обстреливал украинских защитников, используя гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО ни один военный не погиб и не был ранен - Лысенко

Кроме того, на Мариупольском направлении боевики применили дальнобойные винтовки. Так, противник применил снайперские группы в районе Марьинки.

В штабе отметили, что ответный огонь украинские защитники не открывали.

"Также Вооруженные Силы Украины неуклонно придерживаются Минских соглашений", - добавили в пресс-центре.