В зоне АТО за сутки один украинский военный погиб, двое получили ранения - АП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, за сутки боевики 61 раз открывали огонь на Донбассе, нарушая условия Минских договоренностей.