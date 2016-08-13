В зоне АТО за сутки один украинский военный погиб, двое получили ранения - АП
12:52, 13 августа 2016Война
2522 0
На протяжении минувших суток в зоне проведения антитеррористической операции погиб один украинский военный, двое получили ранения.
УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
Как сообщал УНИАН, за сутки боевики 61 раз открывали огонь на Донбассе, нарушая условия Минских договоренностей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter