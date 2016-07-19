Диверсионная группа обстреляла из гранатометов КП "Майорск", пограничники ответили огнем

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

«Обстрел произошел сегодня ночью. Диверсионная группа противника, используя условия местности, в целом произвела четыре выстрела из РПГ», - говорится в сообщении.

Читайте такжеНа Донбассе подорвалась БМП 93-й бригады, двое военных погибли - волонтер

По данным ГПСУ, пограничники сразу заняли круговую оборону и открыли ответный огонь. Террористы вынуждены были отойти.

В результате атаки на контрольный пост никто из пограничников не пострадал, проинформировали в пресс-службе.