Диверсионная группа обстреляла из гранатометов КП "Майорск", пограничники ответили огнем
10:01, 19 июля 2016Война
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Пророссийские боевики обстреляли из гранатометов контрольный пост «Майорск», на котором несут службу пограничники Краматорского отряда.
Боевики обстреляли из гранатометов контрольный пост "Майорск" / dpsu.gov.ua
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
«Обстрел произошел сегодня ночью. Диверсионная группа противника, используя условия местности, в целом произвела четыре выстрела из РПГ», - говорится в сообщении.
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По данным ГПСУ, пограничники сразу заняли круговую оборону и открыли ответный огонь. Террористы вынуждены были отойти.
В результате атаки на контрольный пост никто из пограничников не пострадал, проинформировали в пресс-службе.
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