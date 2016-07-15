Боевики обстреляли контрольный пост "Майорск", ранен пограничник

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Сегодня боевики из артиллерии открывали огонь по позициям контрольного поста «Майорск». Обстрел велся со стороны Горловки около часа ночи. В результате которого получил осколочное ранение один из военнослужащих Госпогранслужбы. Пограничнику на месте оказали первую необходимую помощь и доставили в медицинское учреждение. Угрозы жизни украинского защитника нет", - говорится в сообщении.

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Кроме того, вчера после 20:00 террористы по направлению населенного пункта Александровка, который находится на оккупированной территории, открывали огонь по позициям контрольного поста «Марьинка». Обстрел велся из стрелкового оружия.