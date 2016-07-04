Россия может проявить "гибкость" и вывести свои войска с Донбасса - эксперт РФ

Как сообщили УНИАН в Фонде Карнеги, такое мнение в Вашингтоне высказал член научного совета московского Центра Карнеги, председатель программы «Проблемы нераспространения» Алексей Арбатов.

В частности, отвечая на вопрос, как будут развиваться отношения России с США, он сообщил, что «РФ не будет держаться русла американской внешней политики и продолжит сотрудничать с антиамерикански настроенными режимами и движениями (за исключением, бесспорно, террористических группировок).

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«Москва будет активно сопротивляться экономической и политической экспансии Запада на постсоветском пространстве и требовать, чтобы Вашингтон вел с ней переговоры, и чтобы шел на компромиссы по всем вопросам, вызывающим разногласия, а не пытался ее игнорировать или «обойти», - отметил эксперт.

«К примеру, прецедент, созданный соглашением с Ираном, можно будет применить к другим странам, в частности к Северной Корее. Не исключено, что Москва проявит гибкость в Сирии, а также в Украине, откуда на определенных условиях будут выведены так называемые добровольцы и отпускники из состава регулярных войск, о которых в прошлом году говорил Захарченко (лидер боевиков «ДНР» - УНИАН», - подчеркнул эксперт.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях идут боевые действия.