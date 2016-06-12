За сутки боевики выпустили по украинским военным более полутысячи мин (карта АТО)

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины по позициям украинских военнослужащих боевики выпустили 576 минометных и 226 артиллерийских снарядов.

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"Всего за сутки враг выпустил по нашим позициям 576 минометных и 226 артиллерийских снарядов... Самыми горячими точками на Донецком направлении остается, как и раньше, Авдеевская промзона, район Горловки, а также поселок Луганское, расположенный на Светлодарской дуге", - сказал он.

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Мотузяник также сообщил, что за минувшие сутки на Луганском направлении незаконные вооруженные формирования сосредоточили огонь по позициям украинских военнослужащих, расположенных вблизи Новоалександровки. Так, боевики применили стрелковое оружие, гранатометы, а также произвели один снайперский обстрел.

"Еще одна провокация со стороны боевиков была зафиксирована вблизи Новозвановки Луганской области. Донецкое направление: там боевики активно применяют минометные и артиллерийские установки, тем самым грубо нарушая Минские договоренности", - сказал Мотузяник.

Он также отметил, что, кроме тяжелого оружия, боевики вели огонь с использованием боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, по данным Мотузяника, на Мариупольском направлении продолжались противостояния вблизи Красногоровки и Марьинки, боевики применяли минометы калибром 120 и 82 мм, а также гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие.

"Так, минометные обстрелы со стороны боевиков, которые расположены в оккупированном Докучаевске, осуществлялись по позициям сил АТО возле поселков Березовое и Новотроицкое. Всего оккупанты выпустили 82 мины", - сказал он.

Также возле поселка Гранитное был зафиксирован обстрел со стороны боевиков, которые вели огонь с использованием боевых машин пехоты.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки в зоне проведения АТО погибших среди украинских военнослужащих нет, 12 получили ранения. В то же время, по данным АП, противник потерял пять боевиков, еще 12 получили ранения.