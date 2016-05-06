В ВСУ разработаны новые сухие пайки по стандартам НАТО – начальник Тыла

13:06, 06 мая 2016
Война
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В Вооруженных Силах Украины разработаны новые сухие пайки по стандартам НАТО.

фото mil.gov.ua

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Тыла ВСУ полковник Иван Гаврилюк сегодня на брифинге в Киеве.

«Совместно с Центром развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ разработаны новые сухие пайки по стандартам НАТО, проведены испытания 21 рациона в районе АТО и получены положительные отзывы», - заявил он.

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По словам Гаврилюка, в комплектацию сухих пайков добавлены одноразовые ложки и беспламенные подогреватели.

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