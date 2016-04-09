За сутки четверо украинских военных ранены возле Авдеевки, один - в районе ДАП

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время брифинга пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Он отметил, что в течение минувших суток на Луганском направлении противник активности не проявлял, зато на Донецком и Мариупольском направлениях боевики вели обстрелы, самой напряженной остается ситуация в Авдеевке.

"На Луганском направлении противник активности на проявлял. На Донецком направлении центром боевых действий остается Авдеевка, - сказал Лысенко. - В результате одного из артобстрелов со стороны оккупантов в Авдеевке погибла женщина, было разрушено два дома. Наши военные с целью защиты своих позиций и мирных жителей были вынуждены открывать ответный огонь".

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Лысенко добавил, что неспокойная обстановка и на других рубежах обороны, где враг использует запрещенное оружие. "На Мариупольском направлении были совершены обстрелы, по украинским позициям было выпущено около 10 снарядов. Активными были вражеские снайперы в районе Марьинки, - сказал Лысенко. - За минувшие сутки в результате активных боевых действий, к счастью, погибших среди украинских военных нет, ранены пятеро военных. Четверо - вблизи Авдеевки, один - в районе Донецкого аэропорта".