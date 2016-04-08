Появилось видео со сбитым в районе Авдеевки беспилотником российских военных (фоторепортаж)
Сотрудники Службы безопасности Украины во время спецоперации сбили в районе Авдеевки многоцелевой беспилотный летательный аппарат российского производства "Орлан-10"
Соответствующее видео на своем канале YouTube показала СБУ.
Отмечается, что беспилотник поступил на вооружение ВС РФ в 2010 году. По оперативным данным СБУ, россияне не доверяют такую технику незаконным вооруженным группировкам на территории Донбасса, она используется исключительно российскими военными.
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Сейчас с беспилотником, который сохранился почти невредимым, работают технические специалисты Службы безопасности Украины.
"СБ Украины совместно с военной прокуратурой задокументирован факт сбития беспилотника и добавлены доказательств российской агрессии в рамках соответствующего уголовного производства", - говорится в сообщении ведомства.